WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока-2"

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в письме, направленном экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу, пишет издание Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, "Северный поток-2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".

Авторы письма потребовали от политиков не только дистанцироваться от "Северного потока-2", но и приложить все усилия для проведения "независимой, критической проверки процедуры утверждения" проекта газопровода. Одновременно они готовы добиваться его закрытия через суд.

В Берлине заявляли, что считают важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток-2", в том числе для Украины.

"Для нас всегда было важно, чтобы эта коммерческая активность для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, чтобы последствия ее были контролируемы, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана с этим коммерческим решением", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.