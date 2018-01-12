Последнее обновление: 12.01.2018 12:47

Цукерберг сообщил об изменении алгоритма ленты новостей в Facebook

Скоро лента новостей в Facebook станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится. Об этом основатель социальной сети Марк Цукербер гнаписал в ночь на пятницу, 12 января, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что теперь команда соцсети будет концентрироваться не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию значимых социальных контактов. На внедрение нововведений уйдет несколько месяцев, уточнил он.

"Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени на Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным", - написал основатель соцсети.

Цукерберг предположил, что если данный ход окажется верным, то в долгосрочной перспективе он положительно скажется и на бизнесе Facebook.

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