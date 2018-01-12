Трамп недоволен иммиграцией в США выходцев из "грязных дыр"

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме назвал африканские страны, откуда в Соединенные Штаты приезжают мигранты, "грязными дырами". Об этом в ночь на пятницу, 12 января, со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters.

Точность цитаты подтверждают также собеседники целого ряда СМИ - агентства AP, телеканала CNN, газеты The Washington Post и других.

"Зачем нам все эти люди из Африки? Эти страны - грязные дыры. Нам нужно больше людей из Норвегии", - передает слова Трампа один из источников Reuters.

Другой собеседник агентства добавил, что американский лидер усомнился также в целесообразности приезда людей с Гаити. Сообщается, что эти слова прозвучали 9 января во время закрытой части переговоров по миграционному законопроекту с участием конгрессменов обеих партий - Демократической и Республиканской.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Миа Лав, дочь иммигрантов с Гаити, назвала комментарии Дональда Трампа "злыми, сеющими рознь, высокомерными и противоречащими ценностям нашей нации". Она призвала его извиниться перед американским народом за "неприемлемое" поведение.

Конгрессмен-демократ Седрик Ричмонд, возглавляющий Черный кокус Конгресса, куда входят афроамериканские законодатели, заявил, что видит в последнем высказывании американского президента "очередное подтверждение его невежественных и нетактичных в расовом отношении взглядов". "Кроме того, это подкрепляет обеспокоенность относительно того, что слоган президента Make America great again ("Вернем Америке величие) на деле расшифровывается как Make America white again ("Вновь сделаем Америку белой), - добавил Ричмонд.