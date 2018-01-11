Лукашенко поручил урегулировать противоречия с Россией в погрансфере

Лукашенко раскритиковал ситуацию с паспортным контролем на белорусско-российской границе и поручил белорусским чиновникам урегулировать противоречия с РФ в пограничной сфере в 2018 году.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На совещании по либерализации визового режима он отметил, что "рациональные и вполне объяснимые действия Беларуси в части либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность партнера по Союзному государству".

В связи с этим Лукашенко поручил правительству, МИДу и другим ведомствам решать этот вопрос, не спихивая на главу государства.

"Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", - сказал он.

По его словам, российская сторона поясняет свои действия соображениями безопасности.

"Но… у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, несостоятельны", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что надо предметно обсудить, какие разногласия сохраняются с российской стороной, какие меры необходимо предпринять, чтобы их устранить. "Параллельно надо решать и вопросы реадмиссии, ведь нелегалы едут к нам в основном через Россию. Об этом свидетельствует статистика", - констатировал Лукашенко.

"Эти вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. В течение 2018 года все вопросы надо снять. И жить нам достойно, показывая пример всем в мире, как могут жить дружественные народы и государства", - сказал Лукашенко.