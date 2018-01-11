Последнее обновление: 11.01.2018 16:56

Лукашенко призвал продолжить либерализацию визового режима

Лукашенко заявил, что работу по упрощению порядка въезда иностранных граждан в страну нужно продолжить.

На совещании по либерализации визового режима он отметил, что за последние годы туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг вперед и эта сфера стала одной из самых динамично развивающихся.

"Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минска, начал действовать в феврале 2017 года. В настоящее время власти страны рассматривают возможность увеличения периода безвизового пребывания в стране до 10 дней.

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