В Австралии успешно испытали электросамолет Alpha Electro

Словенский производитель легких самолетов Pipistrel испытал свой первый полностью электрический самолет Alpha Electro.

Воздушное судно проходило летные испытания в аэропорту города Перт, сообщает Futurism.

Для того, чтобы привнести электрические самолеты в небо Австралии, Pipistrel работает с местным стартапом Electro.Aero. Новый самолет в будущем планируется использовать для полетов на остров Роттнест, который расположен в 18 км от континентального побережья Западной Австралии.

Такие задачи объясняют, почему дальность полета модели Alpha Electro сравнительно небольшая. Двухместный самолет способен находиться в воздухе в течение часа и достигать крейсерской скорости 85 узлов (157 км/ч).