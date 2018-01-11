Япония будет использовать новую систему перехвата ракет на двух новых эсминцах, оснащенных информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), которые поступят на вооружение в 2019-2020 годах, сообщила в четверг со ссылкой на многочисленные правительственные источники газета "Иомиури".

Как говорится в публикации, новая система обмена информацией наведения, разработанная США, позволит использовать данные радаров наведения от одного эсминца, оснащенного "Иджис" (Aegis), для перехвата ракет другим эсминцем. Существующая сейчас система обмена информацией несовершенна и требует дополнительного наведения радаров "Иджис" (Aegis) на том корабле, с которого будет вестись перехват.

Сейчас Япония располагает четырьмя кораблями с системой "Иджис" (Aegis), оснащенными ракетами заатмосферного перехвата ракет SM-3. Каждая установка рассчитана максимально на восемь залпов. Этого может оказаться недостаточно при массированной ракетной атаке со стороны КНДР, пишет издание. Обмен данными радаров наведения позволит использовать данные, полученные эсминцем с "Иджис" (Aegis), дислоцированным в Японском море ближе к точке пуска ракет КНДР, системой перехвата другого корабля, расположенного в Тихом океане. Его радары самостоятельно не смогут сориентировать свою систему наведения на выпущенную с Корейского полуострова ракету. Таким образом, новая система обмена данными наведения позволит использовать для уничтожения ракет систему "Иджис" (Aegis) на удаленных кораблях.

Как сообщает издание, рассматривается вопрос ее установки не только на двух новых эсминцах (на каждый из них из бюджета планируется выделить 170 миллиардов иен – 1,5 миллиарда долларов), но и внедрить ее на используемых сейчас кораблях, проведя необходимые усовершенствования. Более того, система может быть использована и на двух наземных комплексах ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), которые будут размещены в Японии к 2023 году. Относительно этих комплексов министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил в четверг, что его страна рассматривает вопрос об их использовании не только для баллистических, но и для крылатых ракет.

Противоракетную оборону Японии планируется усилить и за счет оснащения систем "Иджис" (Aegis) новым типом ракет SM3 Block2A, дальность поражения которых почти в три раза выше состоящих на вооружении SM3 и составляет 2000 километров.