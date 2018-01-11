Минюст Южной Кореи подготовит закон о запрете торговли криптовалютой

Министерство юстиции Южной Кореи готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на спецбиржах.

О работе над законом во время пресс-конференции рассказал глава ведомства Пак Сан Ки. Он не раскрыл основные положения документа, но сказал, что в работе над ним будут участвовать представители Министерства финансов и национальных финансовых регуляторов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что полиция и налоговые органы проверили крупнейшую криптовалютную биржу Южной Кореи Coinone в связи с подозрениями в неуплате налогов.

По словам представителя биржи, пожелавшего остаться анонимным, на этой неделе в офис пришли несколько сотрудников полиции и представителей Национальной налоговой службы. По его словам, расследование в отношении компании длится с 2016 года. Он добавил, что Coinone сотрудничает со следствием.

Проверке подверглась еще одна крупная криптовалютная биржа — Bithumb.