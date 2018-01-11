Последнее обновление: 11.01.2018 11:56

Еврокомиссия обсуждает санкции за несоблюдение ценностей ЕС

В Европейской комиссии рассматривают возможность увязать получение дотаций от Евросоюза со следованием принципам верховенства права. Об этом заявил в среду, 10 января, в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

По его словам, существуют два варианта: ввести санкции против стран, нарушающих базовые ценности ЕС, или материальное поощрение для государств, придерживающихся законов объединенной Европы. Решение, отметил еврокомиссар, должно быть принято до Пасхи по григорианскому календарю.

Речь идет о формировании долговременных финансовых критериев Евросоюза, в которых будут заложены политические приоритеты и размеры выплат из бюджета ЕС с 2021 года, подчеркивает агентство AFP. При этом, по словам Эттингера, введение подобных критериев возможно только при единогласной поддержке всех государств Евросоюза. Это в свою очередь может привести к тому, что страны, которым грозят подобные санкции, могут блокировать принятие решения.

В настоящее время ЕС ведет трасследование сомнительной реформы польской системы правосудия. Евросоюз, ряд западных государств и правозащитники видят в этих изменениях реальную угрозу независимости судов в Польше. Начатая Брюсселем процедура может привести к лишению Варшавы права голоса в ЕС.

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