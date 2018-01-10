В Евросоюзе назвали дату возможного расширения

Следующее расширение Евросоюза может состояться не раньше 2025 года. Об этом говорится в проекте соответствующей стратегии, которую Еврокомиссия планирует обнародовать в середине февраля.

"Партнеры из региона Западных Балкан в настоящее время получили историческое окно возможностей. Впервые их перспективы вступления имеют временные рамки", - говорится в проекте документа

В частности, отмечается, что Черногория и Сербия, при условии продолжения реформ, могут вступить в ЕС до 2025 года. Сейчас в регионе Западных Балкан именно эти страны имеют статус кандидатов на вступление, которые имплементируют реформы в рамках переговоров о вступлении.

Албания и Македония стремятся получить статус стран-кандидатов в 2018 году. Что касается Македонии, то она должна решить свой конфликт с Грецией относительно названия страны. Именно Афины сейчас блокируют европейскую интеграцию Македонии.

Также решения требует урегулирования противоречий между Сербией и Косово.

В то же время, как известно, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в программных принципах деятельности руководящей институции от 2014 года четко заявил, что в ближайшей перспективе расширение ЕС не возможно.