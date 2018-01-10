Последнее обновление: 10.01.2018 18:15

Новые санкции США могут ударить по прогнозу рейтинга РФ - Fitch

Новые санкции США против России, которые, как ожидается, будут введены в ближайшие месяцы, могут привести к снижению “позитивного” прогноза рейтинга РФ, если повлияют на доступ Москвы к международным рынкам капитала. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

Хотя подробности относительно новых санкций США пока не известны, глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак сообщил Рейтер, что Вашингтон, как ожидается, объявит о новых мерах в течение первого квартала 2018 года.

“Если это окажет воздействие на доступ страны к международным рынкам капитала, я думаю, с нашей точки зрения, это будет потенциально негативным фактором, и нам придется подумать, что делать с позитивным прогнозом (рейтинга РФ)”, - сказал он.

Fitch - единственное рейтинговое агентство из “большой тройки”, которое сохраняет рейтинг России на инвестиционном уровне - “BBB-”.

Отвечая на вопрос о том, насколько резким может быть понижение прогноза, Маккормак добавил: “Для нас будет немного необычным понижение с позитивного до негативного (прогноза изменения рейтинга), мы такого никогда не делали, так что я бы этого не ждал”.

“Если посмотреть на госбюджет и внешнее финансирование в России, фундаментальные показатели устойчивые”, - сказал он.

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