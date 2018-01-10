Демократы США требуют новых мер для наказания РФ за вмешательство в выборы

Американские законодатели от Демократической партии в среду призвали администрацию президента США Дональда Трампа рассматривать иностранное вмешательство в выборы как национальный кризис и создать агентство для координации ответных мер на подобные действия, а также разработать новый вид санкций для незамедлительного наказания виновных.

Демократы, входящие в сенатский Комитет по международным отношениям, в среду обнародовали новый доклад, в котором говорится, что Россия уже почти два десятилетия предпринимает усилия, чтобы повлиять на выборы в европейских странах. Доклад также содержит критику в адрес Трампа за то, что он, по мнению авторов документа, не прилагает достаточных усилий для решения этой проблемы.

Сенатор Бен Кардин, самый высокопоставленный демократ комитета, распорядился составить доклад после неожиданной победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. Доклад был обнародован спустя год после того, как американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в выборы, чтобы повысить шансы Трампа на победу, подорвав позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Москва отрицает эти обвинения, а Трамп объясняет выпады в свой адрес завистью.

В документе восемь глав и несколько приложений, подробно описывающих инструменты, которые, по мнению следователей Сената, использовала Россия для влияния на выборы в Европе, а также рекомендации о том, как предотвратить дальнейшее вмешательство в голосования в Европе, США и других странах.

Следователи обвинили Москву в попытках подорвать демократические процессы посредством распространения вредоносной ложной информации, угроз энергетической безопасности стран и использования “киберпреступников” для кражи данных.

“Президент Трамп должен трезво смотреть на угрозу со стороны России, принять меры для усиления ответа нашего правительства и наших институтов и... сотрудничать с международной коалицией для противодействия угрозе и защиты наших ценностей”, - заявил Кардин.

Авторы документа рекомендуют властям работать над созданием демократических институтов в странах, наиболее уязвимых к вмешательству в выборы, а также сформировать организацию, схожую с Национальным антитеррористическим центром США, для координирования ответа Вашингтона на подобные действия.

Законодатели также призвали США и их союзников заморозить “грязные” деньги Кремля и обнародовать все разведданные о зарубежных активах президента России Владимира Путина.

“Использование коррупции и отмывания денег российским правительством также заслуживает дополнительного анализа соответствующими комитетами Конгресса и органами исполнительной власти”, - говорится в докладе.

Авторы документа призвали Вашингтон вносить страны, которые пытаются влиять на другие государства, в особый список и вводить против них предупредительные санкции, а соцсети - тщательно проверить свои платформы на предмет того, могут ли они быть использованы для вмешательства в выборы.

Выход доклада совпал по времени с углублением противоречий между республиканцами, контролирующими Конгресс, и демократами относительно связанных с Россией и выборами расследований. Некоторые законодатели-республиканцы высказывают сомнения относительно поисков “русского следа” комитетами Конгресса, а также насчет расследования, возглавляемого спецпрокурором Робертом Мюллером.