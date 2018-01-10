США обязали RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента

Базирующаяся в США российская компания RIA Global LLC получила требование зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сообщила ее партнерская медиакомпания Sputnik в среду со ссылкой на письмо Минюста США.

В компании RIA Global, которая занимается производством контента для новостных платформ Sputnik, работают американские журналисты, и она зарегистрирована в США, говорится в сообщении Sputnik.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон, позволяющий российским властям требовать от иностранных средств массовой информации регистрироваться в качестве “иностранных агентов”, в ответ на то, что Москва называет неприемлемым давлением США на российские СМИ.