На украинско-польской границе начались акции протеста

Митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе во Львовской области Украины, сообщило интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на местную полицию.

Акции протеста проходят у пункта пропуска "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне".

В Шегини протестующие пообещали патрульным, что каждые тридцать минут будут пропускать по десять автомобилей, чтобы избежать столкновений с направляющимися за границу водителями.

Митингующие выступают против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с начала года. Они предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже весом до 50 килограмм на сумму до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро).

Но эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.