В Молдове утвердили закон о запрете российских новостных программ

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента.

Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд в связи с тем, что Додон два раза отклонял его.

Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить документ, если парламент дважды его принимает. В связи с этим в КС обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, занимающей большинство мест в парламенте. Он заявил, что в данной ситуации необходим временно исполняющий обязанности президента.

Суд решил, что утвердить закон об изменении Кодекса о телевидении и радио может спикер парламента или премьер.

Аналогичные процедуры уже применялись ранее: в октябре 2017 года КС позволил Канду, вместо президента, подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, а 2 января 2018-го разрешил в обход Додона назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

В Молдове президент противостоит парламентскому большинству и правительству, настаивая на сближении с Россией. Он блокирует инициативы проевропейских властей, при этом его предложения не находят поддержки среди депутатов.