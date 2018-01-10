США разработают новую ядерную боеголовку для "сдерживания России"

Администрация президента США Дональда Трампа планирует смягчить ограничения по применению ядерного оружия и разработать ядерную боеголовку для баллистических ракет Trident с целью сдерживания России. Об этом пишет лондонская газета The Guardian со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джоуна Вулфстала, имевшего возможность ознакомиться, как он полагает, с окончательным вариантом новой ядерной доктрины США.

По словам Вулфстала, США планируют модифицировать ракеты морского базирования Trident D5 и оснастить их новыми ядерными боеголовками малой мощности. Как пояснил советник экс-президента, эти планы основаны на предположении о том, что в любом конфликте с Россией на восточном фланге НАТО Москва еще на раннем этапе применит тактическое ядерное оружие, чтобы компенсировать свою относительную слабость в обычных видах вооружений. По мнению Пентагона, Россия пойдет на такой шаг, рассчитывая, что США не захотят применять свои нынешние мощные ядерные боеголовки и в результате пойдут на попятный.

Газета The Guardian отмечает, что новая доктрина США в сфере ядерного оружия значительно более агрессивна, чем позиция, которой придерживалась администрация Обамы, пытавшаяся снизить роль ядерного оружия в оборонной системе США. В то же время Вулфстал отмечает, что первоначальные варианты документа были еще более радикальными. Они, в числе прочего, предусматривали отказ США от гарантий неприменения ядерного оружия против стран, не обладающих ядерным арсеналом.

Вулфстал, однако, в целом, позитивно оценил документ, который должен быть обнародован уже в конце января 2018 года. "Люди, которые написали это, сказали мне, что их цель - направить России, Северной Корее и Китаю четкое сдерживающее послание. И в (документе) содержатся хорошие, умеренные, но жесткие предупреждения о том, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к очень серьезным последствиям. Я полагаю, что это вполне умеренно, сбалансированно и, вероятно, весьма необходимо", - сказал экс-советник Обамы.