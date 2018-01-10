Последнее обновление: 10.01.2018 16:09

Трамп примет Назарбаева в Белом доме 16 января

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 16 января в своей резиденции, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран “обсудят способы укрепления и улучшения стратегического партнерства в области региональной безопасности и экономического сотрудничества”.

Трамп и Назарбаев также обсудят ряд международных проблем, в том числе и ситуацию в Афганистане, с которыми Казахстан столкнется, пока будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

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