Трамп примет Назарбаева в Белом доме 16 января

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 16 января в своей резиденции, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран “обсудят способы укрепления и улучшения стратегического партнерства в области региональной безопасности и экономического сотрудничества”.

Трамп и Назарбаев также обсудят ряд международных проблем, в том числе и ситуацию в Афганистане, с которыми Казахстан столкнется, пока будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.