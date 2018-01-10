Последнее обновление: 10.01.2018 16:09

Kodak проведет ICO

Категории: Kodak ICO

Известный производитель фотооборудования и расходных материалов Kodak анонсировал создание блокчейн-платформы KODAKOne и проведение первичного размещения монет (ICO).

С этой целью Kodak объявил о партнерстве с Wenn Digital, говорится в блоге компании.

Цифровая валюта платформы под названием KodakCoin будет ориентирована на фотоиндустрию и призвана “предоставить фотографам и организациям эффективный контроль в сфере управления правами на изображения”.

В Kodak уверены, что на новой платформе как профессиональные фотографы, так и любители смогут безопасно продавать свои работы.

“Используя технологию блокчейн, платформа KODAKOne позволит создать зашифрованный цифровой реестр прав собственности для фотографов, чтобы регистрировать как новые, так и архивные работы и затем лицензировать их”, - отмечается в сообщении Kodak.

Как отмечает TechCrunch, сразу же после заявления компании курс ее акций подскочил на 44%.

Старт ICO запланирован на 31 января 2018 года. Участвовать в нем смогут аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран.

Основанная в 1888 году компания сегодня действует под названием Eastman Kodak Company и базируется в штате Нью-Йорк. На протяжении XX века Kodak занимал лидирующие позиции в области выпуска фотопленок, однако с появлением цифровых технологий был вынужден перепрофилировать деятельность, лишь чудом избежав банкротства.

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