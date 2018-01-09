Число нефтегазовых буровых в мире в 2017 году выросло на 27%

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В прошлом году показатель повысился на 27% - до 2029 по сравнению с 1593 в 2016 году, что было минимальным количеством установок за последние 17 лет. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 буровых, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

В минувшем декабре общемировое количество буровых выросло до 2089 установок против 2057 в ноябре. Декабрьский показатель был на 317 выше уровня за аналогичный месяц 2016 года.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на 19 относительно ноября и составило 930, в Канаде - на 1, достигнув 205. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 54,23% работающих в мире буровых против 47,6% в декабре 2016 года.

Количество буровых за минувший месяц в Европе увеличилось на 2 - до 87, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4, до 217, в Латинской Америке - на 14, до 195.

Между тем в Африке число установок уменьшилось на 8 и составило 77, а на Ближнем Востоке показатель не изменился - 378.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.