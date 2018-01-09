Последнее обновление: 09.01.2018 17:44

В Цюрихе из магазина Apple эвакуировали 50 человек

Около 50 человек были эвакуированы во вторник из магазина Apple в швейцарском Цюрихе после того, как перегревшийся аккумулятор одного из устройств начал дымиться, сообщается в пресс-релизе полиции Цюриха.

Инцидент произошел утром в магазине на одной из центральных улиц Банхофштрассе. Смартфон задымился в тот момент, когда один из сотрудников извлекал перегревшийся аккумулятор из устройства. Он получил легкий ожог руки, сотрудники присыпали перегревшийся аккумулятор кварцевым песком, что помешало дальнейшему распространению дыма.

Находившиеся в магазине покупатели и сотрудники были эвакуированы. На место прибыли полицейские, сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Врачи осмотрели семь человек, госпитализация не потребовалась.

Специалисты института судебно-медицинской экспертизы Цюриха изъяли устройство и аккумулятор, чтобы в лабораторных условиях установить, что привело к перегреву.

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