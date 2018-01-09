Последнее обновление: 09.01.2018 17:44

Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и Минобороны

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отправлен в отставку.

Соответствующее решение глава польского кабмина Матеуш Моравецкий представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отправил в отставку главу Министерства национальной обороны Антони Мачеревича.

Он тоже на церемонии не присутствовал, покинув дворец за несколько минут до ее начала.

Пост главы военного ведомства занял Мариуш Блащак, возглавлявший МВД. Вместо него министром внутренних дел будет Йоахим Бруджиньский, вице-спикер сейма.

В конце 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий. Свои должности в новом правительстве тогда сохранили все министры. Шидло стала вице-премьером.

До новогодних праздников Моравецкий произвел первые перестановки в составе кабинета министров. Вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Сузский — депутат сейма. Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик — замминистра обороны. Должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека заняла Иоанна Коптиньская.

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