Российские военные отказываются от Windows

Министерство обороны России приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux - полностью отечественную разработку, создателем которой является московская компания "РусБИТех". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, принципиальное решение о переводе всех компьютеров военного ведомства на российское программное обеспечение уже принято. С 2018 года Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках. Если Astra Linux будет соответствовать требованиям военных, то ее установят на все компьютеры в ведомстве, и она станет основной ОС для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники, отметили в компании "РусБИТех".

Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный вариант ОС - Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая операционная система будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты.

"Ключевая особенность Astra Linux Special Edition - уникальная система защиты информации, - заявил заместитель директора "РусБИТех" Дмитрий Донской. - Для ОС разработан графический интерфейс. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив". Они являются "сердцем" суперкомпьютеров последнего поколения", - отметил представитель компании.

Astra Linux уже на протяжении нескольких лет используется в автоматизированных системах управления вооруженными силами России. На ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. В настоящее время российская ОС применяется в действующих образцах вооружения и военной техники, а также в ряде перспективных разработок. Она может работать и на микропроцессорах ARM, используемых в планшетных компьютерах и смартфонах.

Сейчас на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Microsoft. В российском офисе Microsoft отказались комментировать предстоящий перевод компьютеров Минобороны РФ на Astra Linux.