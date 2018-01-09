Последнее обновление: 09.01.2018 15:26

В Кыргызстане чиновников обяжут носить белые национальные колпаки

Депутаты Кыргызстана подготовили проект закона, обязывающий президента, премьер-министра и спикера парламента надевать во время официальных приемов и зарубежных визитов национальный головной убор ак калпак (белый колпак). Об этом сообщает «Радио Азаттык» — киргизская редакция «Радио Свобода».

Проект закона также обязывает спортсменов носить национальный головной убор на международных соревнованиях.

По мнению авторов документа, это необходимо для «духовного развития и сохранения многовековой традиции киргизского народа» и для того, чтобы «повысить узнаваемость народа Киргизии». Законопроект приравнивает ак калпак к государственному флагу, гербу и гимну.

В 2016 году парламент Кыргызстана сделал День национального головного убора официальным праздником. День калпака — 5 марта — отмечают с 2011 года.

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