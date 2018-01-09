Глава Intel пообещал выпустить обновления для защиты от уязвимостей до конца января

Один из крупнейших производителей чипов Intel выпустит обновления для защиты от Spectre и Meltdown до конца недели для 90% своих процессоров, остальные получат обновления до конца января.

Об этом со сцены выставки CES заявил глава Intel Брайан Кржанич, передает TechCrunch.

В чем будут заключаться обновления Кржанич не уточнил, отметив только, что их влияние на производительность будет зависеть от рабочей нагрузки.

Он также отметил, что Intel не получала никаких сведений о том, что из-за атак Meltdown и Spectre данные на её процессорах были скомпрометированы.

"Я хочу поблагодарить отрасль за то, что она объединилась для решения недавней проблемы безопасности", — сказал Кржанич.

Информацию о продаже своих акций незадолго до обнародования сведений об уязвимости Кржанич не прокомментировал.

Ранее стало известно, что в процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings обнаружены серьезные уязвимости в безопасности

Также отмечалось, что глава Intel Брайан Кржанич продал значительную часть своих акций уже после того, как ему стало известно о проблемах с безопасностью процессоров компании.

После чего американцы начали подавать судебные иски на компанию Intel через уязвимость в процессорах.