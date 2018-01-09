Последнее обновление: 09.01.2018 15:26

Почти 170 мафиози из "ндрангеты" арестовали в Италии и Германии

Почти 170 человек арестованы в Италии и Германии в рамках борьбы с мафиозной организацией "ндрангета" на юге Апеннин, сообщили во вторник итальянские карабинеры.

Операция направлена против кланов Фарао и Маринкола, развернувших преступную деятельность не только в области Калабрия, традиционно являющейся "колыбелью" ндрангеты, но и на севере страны, а также в Германии.

"Расследование позволило выявить высокую степень проникновения в различные сферы экономики и предпринимательства: обстоятельство, которое позволило мафиозной группе утвердиться как настоящий "криминальный холдинг", который был способен вести дела на миллионы евро", — говорится в сообщении.

В ходе расследования конфискованы активы на 50 миллионов евро. Ряд местных чиновников попал под подозрение в коррупции.

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