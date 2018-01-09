Курсы валют в банках Минска на 9 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 1,998 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,009 рубля и составил 2,009 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,388 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,404 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,48 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,50 (вырос на 0,01 рубля).