Курсы валют в банках Минска на 5 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,987 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 2,002 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,395 рубля, минимальная продажа выросла на 0,013 рубля и составила 2,403 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44 (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,48 (вырос на 0,03 рубля).