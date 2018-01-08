Последнее обновление: 08.01.2018 17:47

Во Франции подано рекордное число ходатайств об убежище

Во Франции за 2016 год поданы 100 412 ходатайств о предоставлении убежища, это - рекордный показатель для страны, Он, как сообщает в понедельник, 8 января, агентство AFP, на 17 процентов больше, чем в 2016 году.

Для сравнения: согласно прогнозам, в Германии в 2017 году число просителей убежища будет вдвое больше, чем во Франции, - около 200 тысяч. С января по ноябрь 2017 года в ФРГ было зарегистрировано 184 796 ходатайств, за весь 2016 год - 722 370, сообщили в Федеральном ведомстве Германии по делам миграции и беженцев (BAMF).

Во Франции число ходатайств об убежище учитывают с 1981 года, тогда их было 20 тысяч. В 2017 году большинство прошений подали граждане Албании (всего 7630 - это на 66 процентов больше, чем в 2016 году). Однако у них почти нет шансов получить убежище, так как Албания включена в список стран безопасного происхождения.

На втором месте - граждане Афганистана (5987 ходатайств, что на 6 процентов больше, чем в 2016 году), на третьем - сирийцы (3249 - это на 10 процентов меньше, чем годом ранее).

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