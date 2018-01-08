Эсминец НАТО прибыл в порт Одессы

Американский эсминец Carney DDG-64 прибыл в порт Одессы.

"Сегодня утром у причала нового контейнерного терминала одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG-64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году",- говорится в сообщении украинского интернет-издания "Думская".

Издание со ссылкой на командование шестого флота ВМС США сообщает, что целью визита является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

Корабль пробудет в одесском порту до 11 января.

По данным издания, в июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.