Спецслужбы Сеула начали регулярный обмен данными по КНДР с правительством

Национальное агентство разведки Южной Кореи будет направлять разведданные по Северной Корее министерствам, связанным с безопасностью, во время регулярных брифингов. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает Yonhap.

Брифинги будут проводиться ежемесячно для министерств объединения, иностранных дел и национальной обороны в целях разработки «более последовательной и эффективной» политики в отношении Пхеньяна.

«Сегодня Национальное агентство разведки провело первый регулярный брифинг для министра иностранных дел Кан Ген Хва и министра обороны Сун Ен Му», — сказано в сообщении.

По данным агентства, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будут организованы дополнительные брифинги. В том числе спецслужбы будут передавать министерствам последнюю информацию о ядерной программе КНДР. Ранее, как отмечает Yonhap, спецслужба сняла с себя задачи по сбору внутренней информации по стране, сосредоточившись на Северной Корее и борьбе с терроризмом.

​5 января КНДР и Южная Корея договорились о проведении переговоров. К такому решению стороны пришли, после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом для переговоров о возможности Пхеньяна участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года. Переговоры на высоком уровне состоятся 9 января в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.