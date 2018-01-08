Последнее обновление: 08.01.2018 17:47

В РФ создают спецштаб для контроля работы ОПК в условиях новых санкций США

Военно-промышленная комиссия РФ создает специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса страны в условиях новых санкций США, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев",- написал Рогозин в твиттере.

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