Последнее обновление: 08.01.2018 17:47

Иран и страны ЕС обсудят в Германии будущее атомной сделки

Иран и три государства ЕС - Германия, Франция и Великобритания - в ближайшее время проведут встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств, чтобы обсудить будущее договора об атомной программе Тегерана.

"Мы договорились с главами МИД стран европейской тройки продолжить консультации по атомной сделке", - указал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью агентству ISNA.

Согласно сообщению ISNA, консультации пройдут в Германии. По словам Зарифа, одной из главных тем предстоящей встречи станет критика президента США Дональда Трампа по поводу заключенной в 2015 году в Вене атомной сделки с Ираном и возможность выхода Вашингтона из этого договора. На встрече будет также обсуждаться ситуация в Иране после недавних массовых народных волнений в этой стране.

В рамках атомной сделки Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия в ближайшем будущем. Взамен ему было позволено расширить использование атомной энергии. Контроль за выполнением договора осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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