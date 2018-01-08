Британия отправила фрегат на перехват кораблей ВМФ РФ

Фрегат Королевского флота Великобритании сегодня отправили для сопровождения нескольких российских кораблей.

Британский военный корабль HMS Westminster 8 января был отправлен в Ла-Манш для сопровождения судов ВМФ РФ, которые собираются пройти через пролив Па-де-Кале, сообщает Dailymail.

"Командование флота решило отправить фрегат для российских кораблей в связи с приближением их британскому побережью на фоне растущего милитаризма из Кремля", - отмечается в сообщении.

Британский фрегат HMS St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот опасно приблизился к территориальным водам королевства на Рождество, 25 декабря. В Минобороны Великобритании обеспокоены участившимися подобны