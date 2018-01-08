К батальону НАТО в Литве присоединятся 250 французских военных

В батальон НАТО в Литве до середины января прибудут более 250 военных из Франции, заявила в понедельник, 8 января, пресс-секретарь Минобороны Литвы Аста Галдикайте. Французские военные сформируют одну из маневренных рот батальона, а также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы, пояснила Галдикайте.

Первые военные из Франции прибыли в Литву еще в конце декабря. Ожидается, что в страну из Франции также будут доставлены боевые танки Leclerc и БМП VBCI.

Североатлантический альянс на саммите в июле 2016 года решил перебросить четыре батальона НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине.

Батальоном НАТО в Литве командует Германия, его общая численность составит около 1200 человек. Помимо солдат из Германии и Франции, в него входят военные из стран Бенилюкса, а также Норвегии и Хорватии.