Китай начал выдавать долгосрочные визы высококвалифицированным специалистам

Власти Китая с 1 января 2018 года стали выдавать долгосрочные визы для привлечения высококвалифицированных иностранцев — предпринимателей, учёных, специалистов в области новых технологий.

Такие визы дают право въезжать в страну на 180 дней неограниченное количество раз и выдаются на срок от 5 до 10 лет. Иностранные граждане, получившие визу, смогут привезти с собой членов семьи — супругов и детей.

В категорию «высококвалифицированных иностранных талантов» также попадают обладатели Нобелевской премии, успешные олимпийцы, руководители «всемирно известных музыкальных университетов и университетов искусств», а также крупных финансовых организаций. Китайские власти рассчитывают привлечь около 50 тысяч специалистов.

Подать заявку на новую визу можно бесплатно через интернет.