Последнее обновление: 08.01.2018 15:12

Visa прекращает поддержку предоплаченных биткоин-карт в Европе

Платежная система Visa объявила о прекращении обслуживания предоплаченных биткоин-карт в Европе из-за разногласий со своим европейским партнером Wave Crest.

Такие карты позволяют пополнять баланс в криптовалюте, а потом расплачиваться евро, британскими фунтами и американскими долларами, сообщает Innov.ru.

Wave Crest получил требование от Visa немедленно закрыть все счета, открытые по программам предоплаченных дебетовых карт. В Visa Europe объяснили это разрывом отношений с партнером из-за несоответствия компании правилам работы платежной системы. Все другие эмитенты карт Visa могут продолжать выпуск криптовалютных карт.

Сразу три провайдера — американская компания BitPay, британская Cryptopay и германская Bitwala с объявили в связи с произошедшим, что прекращают обслуживать биткоин-карты своих европейских пользователей, выпущенные по программам Visa и Wave Crest, и возвращают все остатки средств на балансах их счетов. Американский и британский провайдеры уже ведут переговоры о выпуске карт с другими компаниями.

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