Последнее обновление: 08.01.2018 15:20

Турция начала расследование исламофобии в странах ЕС

Парламент Турции учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах-членах Евросоюза – Австрии, Германии, Франции и Бельгии, сообщило в понедельник агентство Belga.

"Она (комиссия) начнет работу во вторник. Депутаты сконцентрируются на четырех европейских странах, где, по их мнению, наиболее выражены проявления исламофобии — Австрии, Германии, Франции и Бельгии. Депутаты хотят получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инициатива парламента Турции стала ответом на многочисленные расистские реакции граждан Австрии, которые последовали за обнародованием информации, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование