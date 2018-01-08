ЕС требует от России €1,4 миллиарда в год за запрет импорта свинины

Евросоюз требует взыскания с России 1,4 млрд евро в год за ограничение импорта свинины.

Как сообщили Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с делом, Европейский Союз требует взимать с Москвы 1,4 миллиарда долларов ежегодно, утверждая, что Кремль незаконно запретил импорт свинины из Европы в январе 2014 года как только отношения президента РФ Владимира Путина с Западом стремительно ухудшились.

Кроме того, планируется, что размер взысканий ежегодно будет повышаться на 15 процентов.

Как отмечается, Всемирная торговая организация уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.

Чиновник ЕС, имя которого не называется, объяснил, что во время этого арбитражного процесса должно быть решено, оправдано ли требование ЕС, прежде чем во время следующей процедуры будет принято решение о том, что можно наложить соответствующие взыскания на Москву.

В частности, издание напоминает, что в прошлом году ВТО постановила, что Россия действовала нелегально, введя запрет на свинину, что стало сильным ударом для фермеров в Дании, Германии и Нидерландах.

Между тем в воскресенье первый заместитель председателя экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РИ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", - отметил Калашников, которого цитируют РИА Новости.

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза "абсолютно вне логики законодательства, связанного с ВТО".

"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации",- сказал Калашников.