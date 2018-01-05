Суд в Мадриде оставил под стражей кандидата в президенты Каталонии Жункераса

Апелляционная палата Верховного суда в Мадриде в пятницу, 5 января, оставила без удовлетворения просьбу Ориола Жункераса о его освобождении от предварительного заключения под залог.

Трое судей, рассматривавших апелляцию, приняли доводы прокуратуры, которая выступила против освобождения, поскольку "имеются основания полагать, что, обретя свободу, подследственный может вновь заняться противоправной деятельностью".

Защита делала упор на том, что Жункерас является "избранником каталонского народа" и что он обещает в дальнейшем "воздерживаться от каких-либо действий, противоречащим испанскому законодательству". Сам каталонский политик, по словам его адвоката Андреу Ван ден Эйнде, утверждал на заседании суда, что является "глубоко верующим человеком, а посему отрицает любое насилие и выступает лишь за мирный диалог каталонцев с властями Испании".

Жункерас, второе лицо в отправленной в октябре 2017 года в отставку каталонской администрации, был арестован 2 ноября по обвинению в мятеже, нецелевом использовании госфондов и в других правонарушениях. Ему вменяется в вину участие в подготовке референдума об отделении Каталонии от Испании, прошедшего 1 октября, и в провозглашении независимости этого региона 27 числа того же месяца. По совокупности деяний каталонцу грозит от 30 до 50 лет тюрьмы. Суд над ним и другими каталонскими политиками, по словам судьи Пабло Льярена, должен состояться до конца 2018 года. Всего к суду привлечены 28 человек - бывшие члены администрации и руководители регионального парламента.

Возбуждению уголовного дела предшествовало решение Конституционного суда Испании, который посчитал референдум и объявление независимости незаконными. После чего Сенат, высшая палата испанского парламента, поручил правительству ввести прямое правление в Каталонии, пользующейся правами автономии. При этом местная администрация была распущена. Однако на прошедших 21 декабря в Каталонии выборах победу вновь одержали сторонники независимости и получили право сформировать администрацию. Депутатские мандаты получили 19 находящихся под судом политиков, в том числе Жункерас.

Профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья считает, что решение Апелляционной палаты "поломало планы сепаратистов". В беседе с корреспондентом DW он напомнил, что в качестве главного претендента на пост главы региона до сих пор назывался его бывший лидер Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского суда в Бельгии, но обещавший вернуться. Однако, опасаясь ареста, Пучдемон своего обещания не сдержал и основным претендентом стал Жункерас. "Отсутствие альтернативы этим кандидатам и бесконечные споры в стане сепаратистов по вопросу о лидерстве могут привести к новым выборам в Каталонии", считает эксперт.