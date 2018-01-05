В трех областях Болгарии собирают подписи за присоединение к Румынии

Жители трех областей на северо-западе Болгарии - Видинской, Врачанской и Монтанской - начали сбор подписей за провозглашение независимости с последующим присоединением к Румынии. Об этом сообщил инициатор движения за независимость этих областей Борис Каменов.

«Мотивом для инициирования сбора подписей за провозглашение независимости этих трех областей стало стремление граждан избавиться от коррупции», - заявил Каменов.

По его словам, желание граждан присоединиться к Румынии обусловлено эффективностью румынской правовой системы и непримиримой борьбой с коррупцией.

Не менее важно, по его словам, и то, что большинство жителей трех областей не могут трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест.

Официальная София пока никак не прокомментировала сепаратистскую инициативу.