КС Молдовы вновь временно отстранил от должности президента

Конституционный суд Молдовы (КСМ) в пятницу вновь временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Решение принято по запросу депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, который обратился в КСМ накануне.

Представляющий правящую коалицию депутат обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой". В тексте обращения депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".

КСМ постановил, что "временное отстранение" необходимо "для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой". Конституционный суд также подтвердил, что "президент вправе лишь один раз отказаться от промульгации (обнародования) принятых парламентом законодательных актов". Если же парламент повторно голосует за принятие закона, то глава государства обязан его обнародовать. КСМ пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей" и объявили о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности".

Таким образом, указ об опубликовании закона о внесении поправок в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.

Сырбу обратился в Конституционный суд сразу после того, как в четверг утром президент Молдовы повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с "российской пропагандой".

В то же время Додон также обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.

Как сообщалось, принятые парламентом Молдовы поправки в кодекс о телевидении и радио предусматривают запрет на ретрансляцию в республіке информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдове. 2 января Конституционный суд временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, суд принял решение по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Исполнять обязанности президента будет председатель парламента Молдовы Андриан Канду.