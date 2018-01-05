Последнее обновление: 05.01.2018 13:17

Во Франции бушует эпидемия гриппа

Во всех регионах Франции, кроме острова Корсика, распространяется эпидемия гриппа - за два последних месяца умер 31 человек.

По данным Министерства здравоохранения Франции, за период с 25 по 31 декабря заболеваемость гриппом или болезнями, похожими на грипп, выросла более чем на 80%.

"За последнюю неделю декабря к врачам обратились 11,5 тысячи человек с соответствующими симптомами», - говорится в еженедельном бюллетене о состоянии общественного здоровья.

За прошлую неделю зарегистрировано 527 обращений к врачам на 100 тысяч жителей против 349 обращений на 100 тысяч жителей за предыдущий период.

Все регионы страны, кроме Корсики, по оценке Минздрава, находятся в "эпидемической фазе". Корсика сейчас в «предэпидемической фазе».

За период с 1 ноября от гриппа и осложнений умер 31 человек, указано в бюллетене. Медики отмечают увеличение смертности среди взрослых в возрасте от 15 до 64 лет, зато на людей в возрасте старше 65 лет эпидемия имела лишь "ограниченное влияние".

Как указывают в Минздраве Франции, на сегодня страна находится под действием эпидемии "умеренного" типа. Та же ситуация еще в четырех странах: Швейцарии, Испании, Нидерландах, а также Турции.

Минздрав Франции призывает к вакцинации, как единственному эффективному и действенному способу защиты.

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