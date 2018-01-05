Опрос: Большинство немцев - против новой "большой коалиции"

Немцы все скептичнее относятся к перспективе формирования новой "большой коалиции" в составе Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 4 января, результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, который был проведен социологическим институтом Infratest dimap по поручению общественно-правовой медиакомпании ARD и газеты Die Welt.

Так, 52 процента респондентов считают союз блока ХДС/ХСС с СДПГ "не очень хорошим" или "плохим". В свою очередь создание "большой коалиции" считают "очень хорошим" или "хорошим" 45 процентов опрошенных.

Согласно тому же исследованию, все большую популярность в немецком обществе приобретает идея проведения новых выборов в бундестаг. 54 процента опрошенных поддерживают перевыборы в случае провала переговоров о "большой коалиции". Создание правительства меньшинства поддержали 42 процента респондентов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель остается популярным политиком в Германии. Ее новый срок на посту главы правительства страны оценили как "очень хорошо" и "хорошо" 53 процента респондентов. Впрочем, это на 2 процентных пункта меньше, чем по итогам декабрьского опроса. В то же время 45 процентов опрошенных выступают против нового срока Меркель.

Незначительно - на 3 процентных пункта - снизился и рейтинг министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, в настоящее время его поддерживают 62 процента респондентов. Габриэль остается самым популярным политиком Германии. Между тем достаточно ощутимо - на 9 процентных пунктов - упал рейтинг лидера СДПГ Мартина Шульца, его поддерживают лишь 30 процентов немцев.

Также, согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, расстановка политических сил не претерпела бы значительных изменений: блок ХДС/ХСС получил бы 33 процента голосов - на один процентный пункт больше, чем в декабре. СДПГ, как и в декабре, получила бы 21 процент, партия "Альтернатива для Германии" - 13, Свободная демократическая партия и Левая партия - по 9 процентов, а "Союз 90/"зеленые" - 11 процентов.

В опросе ARD-Deutschlandtrend участвовали 1006 человек, имеющих право голоса.