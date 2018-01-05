Последнее обновление: 05.01.2018 13:17

Совбез ООН на экстренном заседании обсудит ситуацию в Иране

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу, 5 ноября, обсудит обстановку в Иране, сообщает агентство AFP.

Заседание состоится по инициативе США. С начала протестов в Иране американский президент Дональд Трамп многократно критиковал руководство в Тегеране, называя его "жестоким и коррумпированным". Госдепартамент США осудил насилие, примененное иранскими властями против демонстрантов.

Против проведения экстренного заседания Совбеза ООН выступила Россия. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал инициативу США "вредной и деструктивной". По его словам, происходящее в Иране является "внутренним" делом этой страны. Кроме того Рябков предостерег США от вмешательства в иранские события.

Протесты в Иране против усилившейся коррупции и падения уровня жизни начались в конце декабря. Вскоре их участники начали выражать недовольство религиозными руководителями страны, прежде всего аятоллой Али Хаменеи, требуя его отставки. В столкновениях с полицией погибли более 20 демонстрантов, несколько десятков получили ранения, сотни человек были задержаны. В среду, 3 января, иранские власти заявили об окончании "мятежа". В организации протестов они обвинили "врагов Ирана за пределами страны". Ранее официальные представители Евросоюза напомнили Ирану о праве граждан на мирную свободу собраний.

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