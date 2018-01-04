РФ продлила ограничения на транзитные перевозки из Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 г. запрета на перевозки определенных товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ, сообщают российские СМИ.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

С 1 июля 2016 г., согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.