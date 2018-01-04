В процессорах Intel, AMD и ARM обнаружены проблемы с безопасностью

В процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings обнаружены серьезные уязвимости в безопасности.

В среду исследователи раскрыли ряд недостатков безопасности, которые, по их словам, позволили хакерам украсть конфиденциальную информацию практически со всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings.

Исследователи называют два типа атак, которым даны условные названия Meltdown и Spectre.

Meltdown позволяет нарушить барьер между приложениями и внутренней памятью операционной системы, что открывает доступ к данным, хранимым в памяти ОС.

Spectre нарушает такой барьер между самими приложениями: условно, один сервис может залезть в память другого. Spectre более сложна в исполнении, но её и сложнее победить, поэтому исследователи считают, что атака ещё какое-то время будет преследовать пользователей и разработчиков.

В Intel и ARM настаивают на том, что проблема не является недостатком дизайна, но для ее решения потребуется, чтобы пользователи загрузили патч и обновили свою операционную систему.

Один из исследователей Грацского технического университета Дэниел Грюс назвал Meltdown "вероятно, одной из худших ошибок процессора, которые когда-либо были обнаружены".

Грюс отметил, что Meltdown будет серьезной проблемой в краткосрочной перспективе, но может быть остановлен программными исправлениями.

"Specter - более сложная ошибка, которая применяется почти ко всем вычислительным устройствам. Она является более сложной для хакеров, она может стать большой проблемой в долгосрочной перспективе", - сказал он.