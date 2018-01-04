Последнее обновление: 04.01.2018 11:42

Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

Правительство Австралии приняло решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей, сообщает издание Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта.

По данным издания, производители марихуаны смогут ее экспортировать, чтобы стимулировать местную развивающуюся промышленность.

"Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", - приводит издание слова Ханта. По его словам, "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".

Употребление медицинской марихуаны в стране было легализовано в 2016 году, отмечает издание.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование