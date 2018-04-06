Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

Из-за непогоды в аэропорту Амстердама отменили более 170 рейсов

Десятки рейсов задерживаются, еще 176 отменены в амстердамском аэропорту Схипхол из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

"Сильный ветер сегодня вызвал задержки и отмены. В настоящий момент отменены 176 из 1,2 тысячи рейсов (большинство по направлениям в Европу)", - подтвердили представители аэропорта в Twitter.

Как сообщает телерадиокомпания RTL, ураганный ветер в Нидерландах ранее вызвал падения деревьев и снес крыши с домов, один человек получил ранения. В нескольких провинциях королевства в связи с ветром объявлен оранжевый уровень опасности.

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