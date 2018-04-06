Всемирный киберцентр могут создать в начале года под эгидой ВЭФ

Глобальный центр кибербезопасности может быть создан в феврале-марте под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.

"Обсуждается идея создания глобального центра кибербезопасности в мире под эгидой Всемирного экономического форума", — сообщил зампред.

Кузнецов отметил, что этот вопрос включён в повестку дня форума в Давосе.

"В случае успеха обсуждения и поддержки со стороны бизнеса мы не исключаем, что в феврале-марте под эгидой Всемирного экономического форума мог бы быть создан Global Cyber Centre", - добавил зампред Сбербанка.

По его словам, Сбербанк участвует в обсуждении принципов создания такого центра. Кузнецов добавил, что первые принципы строительства Global Cyber Centre уже обсуждались в прошлом году в Женеве на конференции с участием представителей высокого уровня.