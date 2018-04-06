Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

Британская почта выпустит серию марок, посвященную "Игре престолов"

Королевская почта Великобритании выпустит серию марок, посвященную телесериалу "Игра престолов", сообщается на сайте национальной почтовой службы.

На марках изображены персонажи телесериала, волшебные существа и знаменитый "железный трон".

Согласно данным онлайн-магазина, минимальная цена на комплект из двух марок составит 1,21 фунта (1,36 доллара США), а стоимость лимитированной коллекции, посвященной 10 главным героям телесаги, достигнет 99 фунтов (134,59 доллара США). Кроме того, почтовая служба выпустит ограниченное количество альбомов для коллекционирования марок.

Сообщается, что марки поступят в продажу в конце января, сейчас продукция доступна для предварительного заказа.

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